Darter Raymond van Barneveld heeft mogelijk zijn laatste WK gespeeld

Dartscommentator en -mastercaller Jacques Nieuwlaat houdt er ernstig rekening mee dat Raymond van Barneveld zijn laatste WK heeft gespeeld. Van Barneveld verloor maandagavond zijn eerste wedstrijd van het WK.

De Litouwer Darius Labanauskas was met 3-2 te sterk voor de Hagenaar, die kort geleden bekendmaakte dat hij eind 2019 stopt als topdarter. Het is een nederlaag met grote gevolgen voor zijn positie op de wereldranglijst omdat hij het afgelopen anderhalf jaar niet zo veel heeft gespeeld. “Het gevolg is dat hij nu in een keer zakt naar plaats 26”, aldus Nieuwlaat tegen mediapartner Omroep West. Omdat Van Barneveld buiten de top zestien is gevallen, is hij niet meer automatisch geplaatst voor alle tv-toernooien. “Dat heeft Raymond zijn hele carrière nog niet meegemaakt.”

Enkele maanden geleden beloofde de Haagse darter nog om er “alles aan te doen om ook in 2019 op het wereldkampioenschap aanwezig te zijn”. Ook als dat zou betekenen dat hij vloertoernooien zou moeten gaan spelen. Nieuwlaat verwacht dat Van Barneveld ondanks zijn tegenvallende WK-avontuur nog wel een wildcard krijgt voor de nieuwe Premier League. “Maar misschien is dat juist wat hij niet zou moeten doen omdat dat hem heel erg vermoeit.”