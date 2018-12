“Veiligheid is gewaarborgd” van vloeren in ministeries

Gemeentelijke aandelen Eneco in de verkoop via veiling

Eneco gaat in de verkoop. De aandelen van de energieleverancier gaan via een gecontroleerde veiling in de verkoop en dus niet via een gang naar de beurs. Dat hebben de aandeelhouders en het bestuur van het bedrijf besloten.

Via een gecontroleerde veiling gaan de aandeelhouders het concern privatiseren. Op die manier hopen de aandeelhouders een zo hoog mogelijke prijs te ontvangen voor Eneco. De verkoop heeft grote gevolgen voor de gemeente Den Haag, die met een belang van 16,55 procent grootaandeelhouder is. De verkoop kan de stad naar schatting namelijk een paar honderd miljoen euro opleveren. Dat geld wil het stadsbestuur gebruiken voor duurzaamheidsprojecten en om bereikbaarheidsplannen te financieren.

In totaal zijn 53 gemeenten aandeelhouder van Eneco. Rotterdam is de grootste, gevolgd door Den Haag en Dordrecht.

Luister naar een interview met VVD-raadslid Remco de Vos op Den Haag FM.