Gemeentemuseum Den Haag wordt Kunstmuseum Den Haag

Gemeentemuseum Den Haag gaat volgend jaar verder onder de naam Kunstmuseum Den Haag. Met de nieuwe naam, die vanaf het najaar wordt gebruikt, wil het museum duidelijker maken waar het voor staat: hét museum voor moderne, hedendaagse en toegepaste kunst in Den Haag.

De verandering volgt op een onderzoek naar de naamsbekendheid van het museum. “Veel ondervraagden hadden geen beeld van wat we doen. Het wat stoffige en regionale karakter van de huidige naam wordt niet geassocieerd met onze internationale collectie waarmee wij jaarlijks in binnen- en buitenland zo’n 35 tentoonstellingen maken”, vertelt directeur Benno Tempel. Dat de huidige naam in het buitenland nauwelijks is uit te spreken draagt ook niet bij aan de gewenste uitstraling. “Het feit dat we hierdoor grote groepen mensen niet bereiken, nationaal en internationaal, doet afbreuk aan onze primaire taak: het toegankelijk maken van de collectie.”

Sinds het ontstaan van het museum in 1866 is de naam verschillende keren veranderd. De oprichters kozen voor Museum voor Moderne Kunst. Later werden de namen Museum van de Dienst voor Schone Kunst en Haags Gemeentemuseum gebruikt, tot het in 1998 Gemeentemuseum Den Haag werd. “Die aanpassingen geven al aan dat de naam eigenlijk nooit naar behoren heeft gefunctioneerd”, aldus de directeur.

Foto: Daan de Ligt.