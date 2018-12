Haagse Manja helpt Mexicaanse moeders met zoektocht naar vermiste kinderen

De 25-jarige Manja de Graaff verruilde dit jaar, zonder de zekerheid van een baan, Den Haag voor Mexico Stad. Dit deed ze met een missie: helpen in de strijd tegen de Mexicaanse drugsoorlog. Inmiddels heeft ze een baan gevonden en helpt ze Mexicaanse moeders met hun zoektocht naar vermiste personen.

In Mexico woedt al sinds 2006 een oorlog tussen de diverse grote drugskartels en de regering. Manja werkt in Mexico Stad voor de Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., een mensenrechtenorganisatie die slachtoffers van de drugsoorlog bijstaat. “Via de media en de verschillende Netflix-series krijgen we in Nederland een iets romantischer beeld dan wat er in werkelijkheid aan de hand is in dit land”, zegt De Graaff op Den Haag FM. “Wat niet veel mensen weten is dat in Mexico meer dan 37.000 mensen zijn verdwenen.”

De Haagse probeert zoveel mogelijk moeders te helpen hun rechten op te eisen in de zoektocht naar hun kind. “Maar zoals je misschien wel weet is dat in een land als Mexico niet zo eenvoudig”, zegt Manja. “De politie en militairen zijn vaak een onderdeel van het probleem.” Bij haar werkzaamheden kan Manja alle hulp gebruiken. Via deze website probeert ze zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Foto: Globalgiving.org

Luister hier naar het interview met Manja de Graaff op Den Haag FM.