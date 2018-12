Hijs Hokij grote winnaar bij Haags Sportgala

Op het Haags Sportgala in het AFAS Circustheater zijn maandagavond de Haagse sportprijzen 2018 uitgereikt. De ijshockeyers van HIJS Hokij mochten maar liefst twee prijzen in ontvangst nemen: Ze werden verkozen tot sportploeg van het jaar en HIJS-coach Chris Eimers mag zich sportcoach van het jaar noemen.

Carolijn Brouwer is verkozen tot sportvrouw van het jaar. Zij won in juni de Volvo Ocean Race, de zwaarste zeilrace van de wereld, en scheef geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw de winst binnen te slepen. Windsurfer Kiran Badloe mocht de trofee voor sportman van het jaar mee naar huis nemen. Hij won in 2018 zilver tijdens de World Cup in Miami en ook zilver op het WK in Aarhus. Het sporttalent van het jaar werd Ines van Son. De Haagse turnster won dit jaar goud tijdens het NK op het onderdeel Meerkamp en in de toestelfinale van de vloer.

Koen Baart (Adviesraad voor de Sport in Den Haag) ontving uit handen van wethouder Richard de Mos de stadspenning voor zijn inzet voor de Haagse Sport. Tijdens het sportgala werd daarnaast bekend gemaakt dat er vanaf 2019 een extra prijs wordt uitgereikt op het gala: de Richard Krajicek Award. De prijs is bedoeld voor het beste Haagse sportinitiatief op sociaal-maatschappelijk gebied.