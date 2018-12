Marloes leert Hagenaars meerstemmig kerstliedjes zingen

De Haagse muziekschool MusicMyStyle organiseert een speciale kerstversie van hun maandelijkse Time to Sing. Tijdens de zangavond van de muziekschool leren de deelnemers meerstemmig verschillende liedjes zingen, zonder gebruik van bladmuziek. “De focus ligt op het plezier, het is belangrijker dat je enthousiast bent dan dat je goed kunt zingen”, vertelt eigenaar van de muziekschool Marloes Anijs op Den Haag FM.

Het thema van de kersteditie van Time to Sing is gospel. Op het programma staat een medley van onder ander This Little Light of Mine en Down by the Riverside. “Ook zingen we een door mij gearrangeerde versie van Santa Clause Is Coming to Town in een gospel jasje.” Marloes leert de deelnemers de verschillende partijen aan door voor ze te zingen tot ze er bij de zangers goed in zitten. “Het is tot nu toe iedere keer gelukt om en heus koor te doen ontstaan.”

De Time to Sing – Christmas edition is dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur aan de Van Swindenstraat 183 in het Energiekwartier. Toegang kost tien euro met koffie thee en “iets lekkers” inbegrepen. Aanmelden kan via de website van de muziekschool.

Luister hier naar het interview met Marloes Anijs op Den Haag FM.