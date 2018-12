Migranten vertellen hun verhaal op Internationale Migranten Dag

De een vertelt zijn of haar geschiedenis aan de hand van een fotoboek, de ander gebruikt daar weer een mijnlamp of rijstlepel voor. Maar één ding hebben deze mensen gemeen; ze hebben allemaal een migratie achtergrond. Daarom was er vandaag, op internationale Migranten Dag, een speciale verhalenmiddag in de Koninklijke Bibliotheek waar migranten hun verhaal konden vertellen.

“We vragen ook aan mensen of ze een object kunnen meenemen dat hun verhaal illustreert”, vertelt Ad Pollé van de organisatie Europeana. Volgens hem is niet alleen het verzamelen van de verschillende verhalen belangrijk, maar ook hoopt hij dat de verhalenmiddag helpt om de beeldvorming rondom migratie positief te belichten.

Belangstellenden kunnen de verhalen en objecten binnenkort online bekijken. “Het is de bedoeling dat iedereen kan leren van die verhalen en kan zien hoe migratie de cultuur kan verrijken”, aldus Pollé.