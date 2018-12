Partij voor de Dieren: “Verbied het oplaten van ballonnen in Den Haag”

De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad wil dat er, net als in Den Bosch, geen ballonnen meer worden opgelaten. De partij wil dat het stadsbestuur met een voorstel voor zo’n verbod komt.

De gemeenteraad van Den Bosch besloot eerder deze maand dat er geen heliumballonnen meer mogen worden opgelaten nadat de landelijke VVD daar vijfhonderd ballonnen als ludieke actie de lucht in liet gaan. Ook in veel andere gemeenten waaronder Amsterdam is het al verboden om ballonnen op te laten. Fractievoorzitter Robert Barker pleit voor zo’n zelfde verbod in Den Haag omdat volgens hem “ballonnen, linten en plastic stokjes allemaal zwerfvuil in wording zijn”. Zo zouden dieren in de rest kunnen stikken. “De Partij voor de Dieren zet zich daarom al jaren in tegen ballonoplatingen.”

Het gebruiken van biologisch afbreekbare ballonnen is volgens de fractievoorzitter geen oplossing. “Die breken nog steeds traag af en zorgen dus gedurende die jaren voor vervuiling van de openbare ruimte. Ook kunnen dieren hier nog net zo gemakkelijk in stikken.”