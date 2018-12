Gemeentelijke aandelen Eneco in de verkoop via veiling

“Veiligheid is gewaarborgd” van vloeren in ministeries

De ambtenaren die in de mogelijk onveilige toren van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Turfmarkt werken hoeven niet bang te zijn dat ze door de vloeren zakken. De maatregelen die het Rijk heeft genomen naar aanleiding van de vloerconstructies zijn voldoende. “De veiligheid is gewaarborgd,” aldus wethouder Boudewijn Revis van Bouwen en Wonen in antwoorden op vragen van Groep de Mos.

Het gebouw aan de Turfmarkt heeft dezelfde vloerconstructie als de de parkeergarage in Eindhoven die instortte. Volgens Revis bevinden zich in die toren vloeren die veilig mogen worden gebruikt, vloeren die veilig zijn bij beperkt gebruik én vloeren die nu helemaal niet mogen worden gebruikt. Wel moeten er volgens hem maatregelen worden genomen zodat alle vloeren daar weer kunnen worden gebruikt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van de toren. De gemeente moet er wel op toezien dat de gebouwen en de te nemen herstelmaatregelen voldoen aan de regelgeving.

Revis meldt ook dat in Den Haag veel meer panden staan die vloerconstructies hebben die zijn te vergelijken met de parkeergarage in Eindhoven. Het gaat ook om het ministerie Justitie en Veiligheid aan de Turfmarkt, Europol aan de Eisenhouwerlaan, Eurojust aan Jan Willem Frisolaan, de Hoge Raad der Nederlanden aan Korte Voorhout en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat aan Rijnstraat. In deze panden zijn maatregelen getroffen en er wordt extra onderzoek uitgevoerd.