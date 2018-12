Wethouder de Mos over Tour de France: “Den Haag gaat nooit op de bagagedrager zitten”

Wethouder Richard de Mos geeft aan hard bezig te zijn om, zoals in het coalitieakkoord staat, een van de drie grote wielerrondes naar Den Haag te halen. Rotterdam wil in 2023, 2024 of 2025 de proloog van de ronde van Frankrijk binnenhalen en zoekt voor de tweede etappe nog een partnerstad. “Den Haag gaat nooit op de bagagedrager zitten, het moet ook goed voor onze stad zijn als we gaan samenwerken”, vertelt de wethouder op Den Haag FM.

In het coalitieakkoord staat omschreven dat het de doelstelling van het stadsbestuur is om een van de drie grote wielerrondes naar Den Haag te halen. Vooralsnog zijn er nog geen data genoemd voor wanneer dit moet gebeuren. “De Vuelta is al vergeven aan een andere stad. Dan blijven de Giro d’Italia en de Tour de France over en daar voer ik gesprekken mee.” Ook is De Mos in gesprek met Rotterdam over een eventuele samenwerking. “Daar moeten we uit zien te komen. Een samenwerking kan ook de kosten besparen.”

De wethouder belooft de stad op de hoogte te houden van de vorderingen. “Zodra ik hier meer nieuws over heb laat ik het de mensen weten, ik weet dat iedereen hier heel enthousiast over is zoals ik al jaren ben.”

Luister hier naar het interview met Richard de Mos op Den Haag FM.