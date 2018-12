“Winteropvang voor daklozen moet gratis worden”

De winteropvang voor daklozen moet helemaal gratis worden. Daarvoor pleiten de PvdA in de gemeenteraad en het Straat Consulaat. Nu moeten daklozen nog twee euro betalen en zich legitimeren voordat ze ’s nachts in de opvang mogen.

Wanneer de winterregeling van kracht is mogen daklozen gratis en zonder zich te legitimeren naar de nachtopvang. De rest van de winter, van 1 november tot en met 31 maart, moeten ze zich identificeren en betalen voor een nachtje in een stapelbed. “Deze drempels schrikken mensen af. Het gaat om mensen die het vertrouwen in de overheid en instanties kwijt zijn, die heel huiverig zijn om ergens aan te kloppen. En wij willen juist dat die mensen binnen slapen en daar moeten geen drempels voor zijn,” vertelt PvdA-raadslid Janneke Holman aan mediapartner Omroep West.

Het Straat Consulaat, de belangenbehartiger van dak- en thuislozen en verslaafden in Den Haag, beaamt dit. “We willen zo min mogelijk drempels opwerpen. Op die manier is het makkelijker om mensen te helpen. En een eigen bijdrage helpt daar niet bij,” aldus Ron Staallekker van het consulaat. De PvdA gaat donderdag tijdens de raadsvergadering voorstellen de eigen bijdrage alsnog af te schaffen.

Foto: Pixabay.

Luister hier naar een interview met Ron Staallekker van Straat Consulaat en Janneke Holman van de PvdA op Den Haag FM.