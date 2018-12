Bestuurster niet vervolgd voor fataal ongeluk op oudejaarsnacht

De 29-jarige bestuurster die op 1 januari 2017 agent Mario op het Kaapseplein doodreed wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bekend gemaakt dat de vervolging voorwaardelijk geseponeerd is. Zolang de vrouw binnen een proeftijd van een jaar niet met de politie en justitie aanraking komt zal ze dus niet worden vervolgd.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 29-jarige bestuurster zich niet schuldig gemaakt aan een verkeersmisdrijf maar aan een overtreding. Agent Mario was tijdens oudejaarsnacht met twee agenten gestopt om een brandje te blussen op de Hoefkade. Terwijl de collega’s van Mario het vuur blusten ontstond er een dikke rookwolk. De 29-jarige vrouw zag door de rook de agent over het hoofd en reed hem aan. Door het ongeval liep Mario ernstig hoofdletsel op en lag hij negen dagen n coma. Op 8 januari overleed hij.

Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw niet had gedronken of te hard reed. Wel verwijt justitie dat ze haar rijgedrag onvoeldoende aanpaste toen ze in een rookwolk terecht kwam.