Burgemeester Krikke blikt terug op 2018: “Hartverwarmend vrijwilligerswerk absoluut Haags hoogtepunt”

Een paar keer per jaar komt burgemeester Pauline Krikke langs in de studio van Den Haag FM om de stand van zaken in de stad door te nemen. Woensdagochtend was ze te gast in het programma Haagse Ochtendradio om terug te blikken op het bewogen jaar 2018. ”

De finish van de Volvo Ocean Race noemt de burgemeester als hoogtepunt. “Met natuurlijk de verschrikkelijk spannende finale”, doelt Krikke op de overwinning van het Chinese ‘Dongfeng Race Team’, met de Scheveningse Carolijn Brouwer aan boord. Brouwer werd voor die prestatie beloond met de titel Haagse Sportvrouw van het Jaar.

Tomeloze inzet vrijwilligers

Maar het absolute hoogtepunt van het jaar noemt Pauline Krikke toch de inzet van alle vrijwilligers in de stad. “Ik ben afgelopen jaar bij heel veel hartverwarmende initatieven op bezoek geweest”, zegt de burgemeester. “Vrijwilligerswerk hoeft niet altijd wekelijks op een vaste tijd te zijn. Kijk eens om je heen waar je, sporadisch, iemand zou kunnen helpen.”

Naast hoogtepunten waren er natuurlijk ook dieptepunten. De steekpartij van Malek F. op Bevrijdingsdag noemt de burgemeester een inktzwarte dag in 2018. “Het was een prachtige zonnige dag die plotseling verpest werd”, aldus Krikke. “Het zilveren randje aan die droevige dag was de vastberadenheid van enkele buurtbewoners. Dat je op het moment dat zoiets vreselijks gebeurd bedenkt om met een theedoek naar de gewonden toe te lopen is echt heel bijzonder. Een aantal buurtbewoners heeft toen de slachtoffers hun leven gered.”

Luister hier naar de terugblik op 2018 met burgemeester Pauline Krikke op Den Haag FM.