GroenLinks Den Haag: “Het liefst krijgt iedere wijk een eigen vuurwerkshow”

GroenLinks Den Haag ziet grote voordelen van een georganiseerde, professionele vuurwerkshow in iedere wijk van de stad. “We zijn groot voorstander zijn van vuurwerkshows zodat het voor mensen zelf minder nodig wordt om vuurwerk te kopen,” vertelt fractievertegenwoordiger van GroenLinks Arjen Kapteijns op Den Haag FM.

Den Haag is de gaststad van het nationale aftelpunt van de NOS. Dat gaat gepaard met een grote vuurwerkshow boven de Hofvijver. Als iedere wijk een eigen vuurwerkshow zou hebben zou dat mensen moeten ontmoedigen om zelf vuurwerk aan te schaffen. “We merken dat er al steeds minder ongevallen zijn en minder overlast is van vuurwerk. Daarom hebben we zelfs ons meldpunt na tien jaar gesloten”, zegt Kapteijns. Volgend jaar heeft het stadsbestuur een nog een nieuwe optie. Gemeenten mogen dan zelf kiezen of ze een vuurwerkverbod invoeren, maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven woensdag bekend.

Deze wetswijziging zou voor 2020 al klaar moeten zijn. “Het lijkt me niet verstand om van de ene op de andere dag vuurwerk te verbieden”, aldus Kapteijns. Hij vindt een stapsgewijze verandering kansrijker en noemt Rotterdam als voorbeeld . “Daar zijn vuurwerkzones waar je juist mag afsteken, in plaatst van plekken aanwijzen waar het niet mag.”

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Arjen Kapteijns op Den Haag FM.