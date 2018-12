Hagenaar met grote hoeveelheid contant geld opgepakt

De politie heeft zondag een 34-jarige Hagenaar aangehouden in Rotterdam-Oost die tonnen in contant geld bij zich hadden. Ook een 32-jarige man zonder vaste woonplaats is vastgezet, werd woensdag bekend.

Agenten achtervolgden in onherkenbare auto’s een automobilist die zich verdacht gedroeg. De bestuurder zou zijn gestopt en met een grote tas richting een man bij een andere geparkeerde auto. Toen de agenten de verdachten wilden controleren, zou de man met de tas snel weg zijn gerend. Hij gooide een sleutel in een sloot, maar hij slaagde er niet in te ontkomen. De andere man is ook aangehouden. In de tas ontdekten de agenten tonnen aan contant geld en de weggegooide sleutel werd uit de sloot gevist. Die leidde de politie naar de woning van de verdachte met de tas.

In het huis ontdekte de politie grote pakken met vermoedelijk drugs, een geladen vuurwapen, nog meer contant geld, en allerlei spullen voor een hennepkwekerij. In de slaapkamer van de woning stond een grote kluis die ook in beslag is genomen.