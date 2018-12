Parkeervergunning in Den Haag wordt fors duurder

Een parkeervergunning wordt volgend jaar flink duurder in Den Haag. In de hofstad kost een parkeervergunning nu nog 23 euro maar in 2019 moeten autobezitters 60 euro betalen. Dat blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis onder 53 gemeenten waar inwoners betalen voor een parkeervergunning.

Uit de steekproef komt naar voren dat de gemiddelde kosten stijgen met 2,4 procent. Daarmee komen de kosten van een vergunning gemiddeld op 95 euro per jaar. Ondanks de stijging van ruim zestig procent blijft Den Haag van de vier grootste steden de goedkoopste: Een autobezitter betaald bijvoorbeeld in Amsterdam maar lieft 535 euro per jaar.

Niet in alle Haagse wijken wordt hetzelfde tarief gehanteerd. Zo betalen inwoners van de Vruchtenbuurt, de Bloemenbuurt en Laakkwartier-Oost in 2019 slechts 13,20 euro.