Woning in Stuwstraat onbewoonbaar na brand in bank

In een portiekwoning aan de Stuwstraat in Laak heeft woensdagmiddag een brand gewoed. De brand ontstond in een bank in de woning terwijl de bewoner niet thuis was, meldt de brandweer via Twitter.

Door rook- en waterschade is het huis op de derde etage voorlopig onbewoonbaar. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in de bank kon ontstaan en de brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak.

De brand was snel onder controle en er is niemand gewond geraakt. “Salvage zal bewoner van het brandadres ondersteunen bij afhandeling van de schade”, meldt de brandweer.

Den Haag – Brand (bank) woonkamer 3e etage portiekwoning Stuwstraat onder controle. Bewoner was tijdens het ontstaan van de brand niet thuis. Bovengelegen woning moest tijdelijk ontruimd worden. Salvage zal bewoner van het brandadres ondersteunen bij afhandeling van de schade. — Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) 19 december 2018