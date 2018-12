Actieplan moet problemen daklozenopvang verbeteren

Een Tien Punten Plan moet de problemen in de dak- en thuislozenopvang in Den Haag gaan verbeteren. Kernpunten zijn onder andere het uitbreiden van woningen voor zorgdoelgroepen en de mogelijkheid tot 24uurs-opvang in plaats van alleen nachtopvang. Het plan is woensdag gepresenteerd door wethouder Bert van Alphen.

In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat het college elk jaar 4,5 miljoen euro uittrekt voor de plannen, dat gericht is op extra opvangvoorzieningen, meer zorg en begeleiding en preventie. Zo wordt de winteropvang een 24-uursopvang; een proef hiermee is deze maand ingegaan en duurt tot april. Ook komen er kleinere opvanglocaties en moet een publiekscampagne de beeldvorming rondom daklozen veranderen.

De problemen in de daklozenopvang zijn de afgelopen jaren toegenomen. Door onder andere bezuinigingen op de zorg en de financiële crisis melden komen steeds meer mensen op straat te staan. In 2015 waren het er in totaal 3.688, waarvan 1.965 nieuwe aanmeldingen. Twee jaar later, in 2017 klopten in totaal 4.028 mensen aan bij het loket, van wie 2.103 nieuwe, meldt mediapartner Omroep West.

Foto: Pixabay.