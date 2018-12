Musical ‘The Addams Family’ in première in World Forum Theater

Dennis Weening kijkt met dubbel gevoel naar finale Expeditie Robinson

De Haagse presentator Dennis Weening blikt op Den Haag FM met een dubbel gevoel vooruit op de finale van Expeditie Robinson. Donderdagavond is de laatste aflevering van het negentiende seizoen te zien. Het is ook de laatste keer dat Dennis Weening als presentator te zien is. Expeditie Robinson was zijn laatste klus voor RTL.

“Aan de ene kant vind ik het heel jammer dat het de laatste keer is en dat ik het programma niet meer ga maken”, zegt Weening in het programma Haagse Ochtendradio. “Maar we zenden vanavond live uit vanuit een volle Ziggo Dome, dat lijkt me wel heel vet. Heel lief van RTL dat ze de Ziggo Dome voor me hebben afgehuurd.”

De finale van Expeditie Robinson wordt donderdagavond om 20.30 uur uitgezonden op RTL 5. Tijdens de live-show in de Ziggo Dome zijn optredens van verschillende deelnemers aan dit seizoen. Onder anderen Famke Louise, Jody Bernal en Corry Konings.

