HTM laat trams op zonne-energie rijden

Vervoersbedrijf HTM is een samenwerking aangegaan met zonprojectontwikkelaar Energie van Hollandsche bode om een groene stroomvoorziening te realiseren. HTM wil zo zijn drukst bezette tramlijnen laten rijden op zonne-energie die is opgewekt vlakbij de tramsporen. Daarnaast wil de vervoersmaatschappij zonne-energie opslaan in accu’s die stroom leveren aan de trams als er geen of weinig daglicht is.

Dagelijks reizen ruim 85.000 mensen tussen Zoetermeer en Den Haag met de HTM tramlijnen 3 en 4 van de Randstadrail. Het traject komt langs een braakliggend terrein in Mariahoeve, tussen de haltes Laan van Nieuw Oost-Indië en Voorburg ’t Loo. HTM en de projectontwikkelaar willen hier zonnepanelen en accu’s plaatsen, dicht in de buurt van de tramsporen.

Het nieuwe zonnepark en de energieopslag moeten per jaar circa 1,4 Gigawattuur aan groene stroom leveren en voorzien in dertien procent van het jaarlijkse stroomverbruik van HTM op het baanvak tussen de haltes. Het zonnepark krijgt een oppervlakte van circa vier voetbalvelden en wordt daarmee het grootste van Den Haag.