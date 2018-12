Imam Fawaz Jneid vecht gebiedsverbod opnieuw aan

Meer in

De omstreden imam Fawaz Jneid heeft bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een klacht ingediend. Jneid heeft een gebiedsverbod opgelegd gekregen voor de Schilderswijk en Transvaal omdat hij in die wijken jongeren zou aansporen tot jihadisme.

De “haatimam” kreeg in 2017 van de rechter een gebiedsverbod voor de twee wijken. Deze uitspraak vocht Jneid al eerder aan in hoger beroep, maar zonder succes. Sindsdien is het verbod al twee keer verlengd.

De volgende stap voor Jneid is om het besluit van de rechter aan te vechten via het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. “Het Openbaar Ministerie heeft de uitspraken onderzocht en niet strafbaar bevonden”, aldus het persbericht van Human Rights Lawyers. “Zijn grondrechten worden op deze wijze beperkt.”

Foto: Youtube still