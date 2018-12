Musical ‘The Addams Family’ in première in World Forum Theater

In het World Forum Theater is donderdagavond de première van de musical ‘The Addams Family’. De sterrencast bestaat onder anderen uit Johnny Kraaijkamp(Gomez Addams) en Pia Douwes(Morticia Addams). De rol van de gestoorde Uncle Fester wordt gespeeld door Tony Neef.

“De familie Addams is een hele aparte familie”, zegt Tony Neef op Den Haag FM. “Ik zeg niet ongewoon, want dat is de vraag die centraal staat in deze musical. Wat is gewoon?” De rol van Fester is Tony op het lijf geschreven. “Het is niet de grappigste rol maar dat komt goed uit want dat ben ik ook niet. Ik ben eigenlijk, net als Fester, heel lief.”

De musical The Addams Family staat nog tot en met 13 januari in het World Forum Theater. “We hebben heel veel zin in vier weken Den Haag”, zegt Neef. Kaarten voor de musical bestel je hier.

Foto: Margot de Heide

Luister hier naar het interview met Tony Neef op Den Haag FM.