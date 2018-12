Nieuw hardloopboek laat mooiste plekken van Den Haag zien

Den Haag is een nieuw hardloopboek rijker: ‘Den Haag RENT’ van Maaike Marechal brengt sportievelingen met vijfentwintig routes langs “de mooiste plekjes van de Hofstad”. Daarnaast staan er inspirerende hardloopverhalen van verschillende hardlopers in.

De routes variëren tussen de zes en tien kilometer lang en worden bijgestaan met foto’s en kaarten. “Er staan allerlei routes in, zowel in Den Haag daarbuiten”, vertelt Marechal aan Den Haag FM. “Het is denk ik heel leuk dat je niet alleen in Den Haag, maar ook daarbuiten eens een keertje kunt kijken.” Zo worden er bijvoorbeeld uitstapjes gemaakt naar het Westland, Voorburg en Wassenaar. Naast een duidelijke routebeschrijving geeft het boek achtergrondinformatie over het gebied die de loper moet motiveren om de route te lopen.

Eén van de hardlopers die heeft meegewerkt aan Den Haag RENT is Michiel Hellegers. Hij heeft bij het uitstippelen van onder andere de ‘Singel route’ rekening gehouden met de diversiteit van de stad. Zo moet er onderweg bijvoorbeeld iets leuks zijn te zien maar ook iets verrassends.