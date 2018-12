Spui weer vrijgegeven na vondst verdachte rugzak

Het kruispunt van de Grote Marktstraat en de Kalvermarkt met het Spui is donderdag enige tijd afgesloten nadat er een onbeheerde rugtas is aangetroffen. Een ooggetuige meldt aan Den Haag FM dat de eigenaar van de tas zich inmiddels heeft gemeld en de dreiging voorbij is.

De politie heeft het kruispunt van het Spui en de Grote Marktstraat net voor het middaguur afgezet, zodat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoek kan doen naar de tas. De rugzak bleek ongevaarlijk.

De politie heeft drie mannen opgepakt. “Zij hebben vermoedelijk een valse bommelding gedaan”, aldus een politiewoordvoerder. Door de afzetting konden verschillende trams niet stoppen bij de halte Spui.

