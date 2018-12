Telefoon in onderzoek dodelijke schietpartij Shishalounge kwijt

Gemeente versoepelt regeling winteropvang daklozen

De drempel van twee euro hoeft daklozen niet meer te belemmeren om in de nachtopvang te mogen slapen tijdens de wintermaanden. De medewerkers van de opvang mogen zelf besluiten om daklozen die het geld niet hebben toch toe te laten. De twee euro per nacht wordt niet helemaal afgeschaft om te voorkomen dat mensen uit andere gemeenten hier gratis komen overnachten.

Normaal gesproken mogen alle daklozen gratis en zonder legitimatie naar de nachtopvang zodra de gevoelstemperatuur onder de nul daalt. De rest van de wintermaanden, van 1 november tot en met 31 maart, moeten daklozen twee euro betalen en een speciaal pasje afhalen om te mogen blijven slapen. Daklozen moeten twee euro moeten betalen en zich identificeren om in de opvang te mogen blijven slapen wanneer het niet vriest. Die regeling wordt nu versoepeld. Dat besluit viel donderdag na een debat in de gemeenteraad.

De PvdA en het Straat Consulaat verklaarden maandag dat deze eisen een drempel opwerpen en mensen daarom toch buiten zouden blijven slapen. Een meerderheid in de gemeenteraad steunde een voorstel van PvdA-raadslid Janneke Holman om het zo te regelen dat er per individu gekeken kan worden of iemand toegang krijgt tot de opvang.

