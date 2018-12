Gemeenteraad: “Trams in Den Haag moeten allemaal dezelfde kleur krijgen”

Telefoon in onderzoek dodelijke schietpartij Shishalounge kwijt

De trams in Den Haag moeten allemaal dezelfde kleur krijgen. Nu rijden er nog verschillende trams in de stad waaronder rood-beige, rood-donkergrijs en blauw-wit varianten. Als het aan de Haagse Gemeenteraad ligt krijgen alle trams één kleur.

ChristenUnie/SGP pleitte donderdag tijdens de raadsvergadering voor een “uniforme kleurstelling” van de HTM-trams in de regio én dat dit ook kleuren moeten zijn die bij het vervoersbedrijf passen. Welke kleuren de trams moeten krijgen lijkt de gemeenteraad niet veel uit te maken, maar als het aan HTM-directeur Jaap Bierman ligt worden ze het liefst wit met een rood accent. Dit vertelde hij eerder in een reportage van mediapartner Omroep West. Tot dusver leek het erop dat de nieuwe trams zeer waarschijnlijk de kleuren van R-Net krijgen: donkergrijs-rood. Dit om duidelijk te maken dat het om grensoverschrijdend openbaar vervoer gaat. De directeur van het openbaar vervoersbedrijf ziet dit niet zitten, omdat voertuigen in deze kleurencombinatie minder goed zichtbaar zijn.

Wethouder Robert van Asten (mobiliteit) wees er tijdens de raadsvergadering op dat de HTM-trams in het verleden al veel verschillende kleuren hebben gehad. Toch beloofde hij de wens van de gemeenteraad kenbaar te gaan maken bij Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Die gaat over het openbaar vervoer.

Foto: Chris Westerduin.