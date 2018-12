The Radio Project in Mediamix op Den Haag FM

Liever Lokaal: Kerstinkopen met Hofpasvoordeel

Tekst door Yolanda Wevers van De Hofpas.

Het is bijna kerstmis. Bij veel mensen staat de kerstboom al in de woonkamer en zijn de plannen gemaakt waar te gaan eten. Alleen wat gaan we eten? En gaan we koken of halen we heerlijke gerechten bij de traiteur? Wat geven we aan cadeaus? De Hofpas helpt!

Hieronder staat waar je luxe ingrediënten kan kopen om de show mee te stelen tijdens het kerstdiner, maar ook waar je de lekkerste biertjes kan halen om te combineren met het gerecht. Kortom wij zetten alles voor je op een rij. Kerstboodschappen, restaurants met kerstdiners, versiering voor de kersttafel en de mooiste kerstcadeaus voor onder de kerstboom. Mocht je nog geen kerstboom hebben, ook die kan je bij een Hofpas-partner kopen.

Kerstboodschappen, alle ingrediënten voor het kerstdiner

Keurslager Rudolf Alblas. Goed vlees van de echte keurslager. Je vindt hier naast luxe kwaliteitsvlees ook heerlijke steengrill-, fondue- en gourmetschotels.

Hofpasvoordeel: 500 gram rundergehakt voor €2,95.

VomFass. Oliën, wijn, azijn, spiritualiën en delicatessen rechtstreeks uit het vat. Bijzondere producten met intense smaak die elk gerecht specialer maken.

Hofpasvoordeel: Bij aankoop van twee producten, krijgt u op het goedkoopste product 20% korting. Deze aanbieding geldt niet met andere aanbiedingen of onze spaarkaart.

Dorst Craft Beer. De Craft Beer specialist van Den Haag met een zorgvuldig gekozen selectie van interessante, smaakvolle en uitdagende bieren van over de hele wereld. Perfect om mee aan te komen tijdens het kerstdiner.

Hofpasvoordeel: 10% korting op de aankoop van een bierpakket.

Traiteurs, voor de kerstgerechten

Sante. De mediterraanse traiteur en catering. Geen zin om zelf te koken? Bij Sante vind je heerlijke gerechten uit de mediterraanse keuken. Je kan hier maaltijden afhalen of natuurlijk kan je ook gewoon de catering laten verzorgen.

Hofpasvoordeel: 25% korting op de eerste maaltijd.

Da Lina Little Italy. Een Italiaanse traiteur en lunchroom waar je heerlijke gerechten van pure Italiaanse bodem met een Siciliaanse twist kan halen.

Hofpasvoordeel: 10% korting op afhalen (hele assortiment) of gratis een kopje koffie of thee bij de lunch bij Da Lina.

Restaurants om bij te eten tijdens de Kerstdagen

Fletcher Hotel. In het culinaire hart van het hotel is à la carte restaurant Chiparus. Verfijnde, wonderschone gerechten in een sfeervolle ambiance. Op eerste en tweede kerstdag kan je hier genieten van een geweldige kerstbrunch of kerstdiner.

Hofpasvoordeel: Kerstbrunch van €24,50 voor €19,50 p.p. en 10% korting op alle diners, inclusief het kerstdiner. 1e kerstdag: 10% korting op een 5-gangen diner t.w.v. €45. 2e kerstdag: 10% korting op een 4-gangen diner t.w.v. €39,50.

De Maaltijd Express bezorgt dagverse maaltijden en met kerst is er speciaal kerstdiner in samenwerking met Den Haag Vitaal in de Haagse Gouden Senioren Driehoek. Prijs €12,75 en met je Hofpas krijg je 10% korting.

Resto van Harte is een sociaal buurtrestaurant waar je kan genieten van een heerlijk diner en socializen met leuke mensen. Met de kerstdagen kan je hier genieten van het Joris Kerstboom-diner op 20, 21 en 24 dec.

Hofpasvoordeel: Als je met vier personen komt eten, betaal je maar voor twee.

Versiering voor op tafel of in huis

Dit is Waar verkoopt een gevarieerd assortiment van duurzame producten. Allerlei leuke producten en accessoires om de tafel leuk op te maken.

Hofpasvoordeel: 10% op alles!

Hema heeft natuurlijk alles, van kerstversiering, kerstballen tot aan servetten.

Hofpasvoordeel: Bij Hema Voorschoten 10% korting op bijna alles van Hema.

Cadeaus voor onder de kerstboom

Juwelier, een echte verassing voor onder de boom is natuurlijk een prachtig sieraad. Bij veel juweliers krijg je Hofpasvoordeel zoals bij Juwelier Vuyk, Juweelco Juweliers en de Goudshop.

Retro King. Hier vind je allerlei bijzondere, unieke woonaccessoires uit de jaren ’50, ’60 of ’70. Perfect voor een uniek kerstcadeau.

Hofpasvoordeel: 10% korting op het gehele assortiment.

Heinde & Van Verre. Een eigen collectie bijzondere stoffen, woontextiel en mooie accessoires van natuurlijke materialen en textiel uit het Indiase subcontinent. Hier vind je hele gave cadeaus.

Hofpasvoordeel: 15% korting op de collectie tassen en opbergzakken

Kerstboom kopen?

Dorrepaal. Hofpasvoordeel: 10% korting op alle planten

Morcus Planten en Bloemen. Hofpasvoordeel: 10% korting op de hele collectie

De Hofpas wenst iedereen een heerlijke kerst toe vol met lokale producten en cadeaus. Ook profiteren van Hofpasvoordeel? Vraag De Hofpas dan gratis aan.

