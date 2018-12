Megafietsenstalling Den Haag Centraal wordt 3,5 miljoen duurder

De kosten voor de bouw van de nieuwe fietsenstalling aan het Koningin Julianaplein bij Den Haag Centraal lopen op. Vanwege de opgelopen vertraging en de doorgevoerde technische wijzingen gaat het circa € 3,5 miljoen meer kosten. Dat blijkt uit het onderzoek dat wethouder Robert van Asten heeft laten doen naar de oorzaken van de vertraging van de bouw.

De megafietsenstalling is al in december 2019 klaar maar kan vanwege de werkzaamheden aan de bovenbouw nog niet open. Dit komt vanwege het risico op vallende objecten tijdens de bouw van de eerste verdiepingen van de bovenbouw. De belangrijkste oorzaak van de vertraging is dat de aannemer zijn bouwmethode heeft moeten aanpassen. Ook in de gemeentelijke organisatie, waaronder de coördinatie van de onder- en bovenbouw en de snelheid van de afhandeling van wijzigingsvoorstellen, zijn volgens het onderzoeksbureau verbeterpunten aan te wijzen.

De wethouder noemt de uitkomsten van het onderzoek zeer teleurstellend. “Uit het onderzoek blijkt dat het niet veilig is om direct na de oplevering de stalling in gebruik te nemen. Dat is een helder signaal, dat ik uiteraard zeer serieus moet nemen,” aldus Van Asten. Er zijn naar aanleiding van het rapport maatregelen genomen. Zo komt er bijvoorbeeld vanuit de gemeente een opdrachtgever die de afstemming tussen onderbouw en bovenbouw gaat voorzitten en coördineren. De megafietsenstalling moet uiteindelijk halverwege 2020 in gebruik kunnen worden genomen.