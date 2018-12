Plaats “krijgt Haagse allure terug” door herinrichting

De bestrating van de Plaats wordt aangepast en het standbeeld van Johan de Witt dat op het plein in het centrum staat krijgt een andere sokkel. De bestrating wordt vernieuwd met lichtkleurig natuursteen en de nieuwe sokkel biedt zitplaatsen rondom het standbeeld.

Naast de cosmetische verandering gaat ook de weg rond de Plaats op de schop. Het doorgaand verkeer wordt op de Kneuterdijk richting het Korte Voorhout gestuurd. Alleen taxi’s en bestemmingsverkeer voor het laden en lossen mogen doorrijden. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt een wandelgebied en loopt verder door in een punt richting de Hofvijver. Naast de nieuwe sokkel van het standbeeld van Johan de Witt, gaan ook de hoogteverschillen verdwijnen. Hierdoor ontstaat er een aansluitend wandelgebied tussen het Noordeinde, Plaats en de Korte Vijverberg.

Op de Plaats moet ruimte blijven voor terrassen. De ondernemers gaan volgens de gemeente samen werken aan een beeld-kwaliteitsplan. Dit is een plan waar straks de nieuwe terrassen aan moeten voldoen qua uitstraling en samenhang. De hele herinrichting gaat 3,3 miljoen euro kosten. Wanneer het precies af is, is nog niet bekend.