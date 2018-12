Straatvraag: Is een vuurwerkvrijezone de oplossing om overlast te voorkomen?

Staatssecretaris Harbers maakt geen uitzondering voor Armeens gezin Tamrazyan

Staatssecretaris Harbers blijft bij zijn standpunt dat het Armeense gezin Tamrazyan Nederland moet verlaten. Dat heeft hij donderdag laten weten, staat in het persbericht van de Protestantse Kerk Den Haag. De staatssecretaris geeft aan zijn discretionaire bevoegdheid niet te gebruiken om het gezin te laten blijven.

Het gezin woont al sinds eind oktober in buurt- en kerkhuis Bethel waar ze kerkasiel hebben gekregen. Het gezin moet Nederland verlaten omdat Armenië volgens de overheid een veilig land is. “We zijn het niet eens met deze stelling. Hij doet geen recht aan de feiten die wij hem hebben voorgelegd waaruit blijkt dat het niet veilig is voor het gezin om naar Armenië te gaan”, vertelt woordvoerder Theo Hettema van de Protestantse Kerk Den Haag.

In het gebouw wordt dag en nacht een kerkdienst gehouden om uitzetting van de familie te voorkomen. “We hebben ook speciale kerstdiensten die we live zullen streamen.” Op kerstavond zal de dienst van 21.00 uur tot 23.00 uur en op eerste kerstdag van 10.00 uur tot 12.00 uur live te bekijken zijn via de website van de geloofsgemeenschap.

Luister hier naar het interview met Theo Hettema op Den Haag FM.