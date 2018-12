Straatvraag: Is een vuurwerkvrijezone de oplossing om overlast te voorkomen?

We naderen het einde van het jaar, dus dat betekent dat de vuurwerkverkooppunten bijna open gaan. Niet iedereen wordt daar vrolijk van. Dankzij vuurwerkvrijzones is het dit jaar weer mogelijk voor buurtbewoners om een plek aan te wijzen waar niet geknald mag worden. Is dit de oplossing om vuurwerkoverlast te voorkomen?