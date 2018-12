Merol en John Legend in De Nieuwe Van Nierop

In het radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond een kerstspecial met nieuwe kerstsongs van onder meer Merol en John Legend (foto).

Mariah en Wham kennen we ondertussen wel, dus in de kerst-special van De Nieuwe Van Nierop hoor vooral nieuwe kerstliedjes. Cabaretier/zangeres Merol hoor je met een funny song en John Legend maakte zelfs een heel album soulvolle feest-liedjes. Meer nieuwe kerstsongs zijn er van Bertolf, Sufjan Stevens, Aloe Blacc, Tyler the Creator, Michael McDonald, Sia, JD McPherson, William Fitzsimmons en een moderne versie van ‘Santa Baby’ door Miley Cyrus. Tevens is er aandacht voor de kersthits van eerder dit jaar overleden sterren als Aretha Franklin en Charles Aznavour.

Rock, folk, Frans, pop, Iers, Nederlandstalig, swingend, stralend en met de blues – hoe je je kerst ook viert, wij verzorgen de muziek.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).