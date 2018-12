Hulp gezocht: wie staan er op de 235 ruim 60 jaar oude Haagse foto’s?

Fotograaf Ernst Lalleman is op zoek naar Hagenaars die zich rond 1959/1960 hebben laten fotograferen in Foto Americain, een fotostudio in de Wagenstraat. Lalleman vond dertig jaar geleden in een verlaten pand aan de Prinsegracht zes fotodozen met 235 grootbeeld kleur negatieven uit 1959/1960 en zoekt nu de mensen die op de foto’s staan.

In de fotodozen waren twee negatieven te vinden die in een papieren zakje van de fotostudio zaten. Lalleman denkt dan ook de foto’s destijds in de Wagenstraat zijn genomen en hoopt door de beelden te verspreiden de gefotografeerden of familieleden te vinden. “Het digitaliseren was een enorme klus,” vertelt Lalleman aan Den Haag FM. “En toen ik eenmaal alle 235 beelden dagenlang op mijn computerscherm voor me had tijdens het postprocessen gingen de geportetteerden voor me leven, met als ster Marian, zij was de enige naam die ik kende omdat haar naam op het negatief staat.” De fotograaf wil graag ook weten wie de rest van de mensen zijn. “Ik vind het een enorm romantisch idee zo deelgenoot te zijn door deze foto´s met mensen in die tijd. Het enige dat ontbreekt is hun stemmen te horen voor en nadat de foto is genomen.”

De fotograaf weet inmiddels van zeven mensen op de foto’s wie zij zijn. Zo kreeg hij een email van een 80-jarige vrouw die zichzelf herkende op de foto die genomen is toen zij 21 jaar was. Ook een man van 61 herkende zichzelf als 2-jarige en zijn 6 maanden oude broertje. Lalleman wil meer gefotografeerden vinden en roept mensen op die zichzelf of anderen herkennen te mailen naar ernstlalleman@gmail.com. De beelden en updates over zijn zoektocht zijn te vinden via zijn website.

Foto: Collectie Wie zijn wij, Ernst Lalleman.