Voormalig Juliana Kinderziekenhuis aan Sportlaan heropend als daklozenopvang

De daklozenopvang aan de Sportlaan opent maandag haar deuren. Het voormalig Juliana Kinderziekenhuis is de afgelopen maanden verbouwd en biedt nu onderdak aan twintig vrouwen.

De nieuwe daklozenopvang heeft plek voor veertig vrouwen en vijftig mannen die 24 uur per dag begeleiding krijgen. De bewoners maken samen met de begeleiders een plan om weer uit de noodopvang te vertrekken. Bewoners van de nabijgelegen Vogelwijk waren aanvankelijk niet te spreken over de komst van de daklozen naar de Sportlaan. “Waarom is er vooraf geen overleg geweest met de buurtbewoners en wordt alles zo snel beslist?”, vroeg een bewoner zich tijdens een bewonersbijeenkomst af.

Na afloop van die bijeenkomst waren de meeste bewoners van mening veranderd. Zo gaf een ondernemer uit de buurt aan de daklozen welkom te willen heten. Bij de noodopvang werden cadeaus en hapjes langs gebracht door de buurtbewoners.