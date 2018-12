Kijk live naar de opbouw van de vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen

De jaarlijkse strijd tussen Duindorp en Scheveningen is weer losgebarsten. Om precies 22.00 uur op Tweede Kerstdag zijn de bouwteams van de twee kampen begonnen met de opbouw van de vreugdevuren.

Zoals ieder jaar staan de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw in het teken van de metershoge stapels pallets. Op oudjaarsdag wordt bekend welke stapel het hoogst is. Scheveningen heeft momenteel het wereldrecord in handen. Team Duindorp gooit dit jaar zelfs een heuse mascotte in de strijd.

De opbouwwerkzaamheden van beide kampen zijn live te volgen via YouTube.