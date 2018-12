Politiekleding wordt na succesvolle proef in Den Haag gerecycled

Ruim 300.000 bezoekers voor het Nationale Theater in 2018

De politie stopt vanaf volgend jaar met het verbranden van afgedankte politiekleding. Dat gebeurt nu nog om misbruik van de kleding tegen te gaan. Een proef van de politie Den Haag om de kleding te hergebruiken is goed bevallen en wordt landelijk ingevoerd.

Jaarlijks wordt zo’n 120.000 kilo aan politiekleding waaronder uniforms, schoenen en helmen verbrand maar daar komt dus een einde aan nu de politie al haar gebruikte kleding gaat recyclen. Dit recycle initiatief is onderdeel van de visie van de politie om circulair te worden. De grondstoffen kunnen voor meerdere dingen worden gebruikt. Zo kan de grondstof van de oude uniformbroek verwerkt worden in meubels, als vulling van traumabeertjes of dienen als isolatiemateriaal.