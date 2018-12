Rotterdamse wetenschappers: “Spreeuwen in Huygenspark overleden door botsing”

Het mysterie rond de dood van honderden spreeuwen in het Huygenspark is nog altijd niet opgelost. Wetenschappers van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam beweren in Straatgras, het magazine van het museum, dat de vogels zijn overleden door botsingen. Bij tests op vijftien van de dode vogels werden ernstige inwendige bloedingen aangetroffen.

Dat kwam bij alle onderzochte vogels door gescheurde levers. Bij sommige spreeuwen waren ook beschadigingen aan het hart, bloedvaten en longen te zien. “Wij houden het er nu op dat de spreeuwen in het Huijgenspark bij aankomst in of vertrek uit de slaapbomen, wellicht in een plotselinge panieksituatie, in/op de vlucht tegen elkaar of tegen boomtakken gevlogen zijn, of direct in aanvaring met de grond zijn gekomen”, aldus de onderzoekers in Straatgras.

Afgelopen najaar werden in het park in het centrum meer dan driehonderd spreeuwen dood aangetroffen. Sindsdien waren er al verschillende theorieën over de doodsoorzaak. Uit toxicologisch onderzoek door Wageningen Bioveterinary Research op verzoek van de gemeente bleek dat er geen aanwijzingen zijn dat de vogels gestorven zijn door onnatuurlijke vergiftiging. Er zijn sporen van het gif van de taxusstruik en de afbraakproducten hiervan aangetroffen. De eerdere secties van de dode vogels leverden geen resultaten op. Dit geldt ook voor onderzoek naar vergiftiging met rattengif. Verder zijn er geen 5G-testen voor een nieuw netwerk voor mobiele telefonie geweest rondom het Huijgenspark.

Foto: Dieren Ambulance Den Haag