Regentenkamer vindt nieuw onderkomen in Koorenhuis

Vuurwerkstress bij dieren: “Geef ze geen kalmerende middelen”

Meer in

Nog eventjes en dan knallen we met zijn allen het nieuwe jaar in. Wat voor mensen een feestje is met oliebollen, champagne en vuurwerk, kan voor dieren echter een bron van ellende zijn.

De dierenambulance krijgt rond de jaarwisseling veel meldingen van ontsnapte huisdieren. “Honden schrikken van het vuurwerk en rennen dan vaak opeens weg”, vertelt Huib den Heijer van de dierenambulance Den Haag. “Het kan voor dieren echt een hel zijn.”

Den Heijer heeft daarom een aantal tips om het leed van jouw huisdier te beperken. “Zorg dat ze op tijd binnen zijn, sluit de gordijnen en geef ze extra aandacht en liefde”, zegt Den Heijer. Op de lange termijn adviseert hij om je dier te trainen. “Er zijn vuurwerk CD’s waarmee je ze kan laten wennen en ook kun je je huisdier naar een vuurwerktraining sturen.”

Den Heijer raadt ten zeerste af om je huisdier medicijnen te geven. “Pas daar alsjeblieft mee op. De dieren worden wel verdoofd, maar het geluid komt dan juist extra hard binnen”, aldus Den Heijer.