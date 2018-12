Let goed op: Nepfactuur van de gemeente in omloop

Den Haag telt stemmen verkiezingen mogelijk anders

Den Haag gaat mogelijk op een andere manier de stemmen tellen bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezing op 20 maart. De gemeente wil deelnemen aan het experiment centrale stemopneming.

Door mee te doen aan het experiment worden op de avond van de verkiezing alleen de stemmen per partij geteld. De volgende dag worden de stemmen op kandidaatniveau geteld. Eerder werden alle stemmen dezelfde avond nog geteld met als gevolg een hoog risico op fouten, zo concludeerde de gemeentelijke Ombudsman Peter Heskes in september nog.

Burgemeester Pauline Krikke heeft aan de gemeenteraad het plan voorgelegd om op de avond van de verkiezingen alleen de stemmen per partij te tellen. De gemeenteraad beslist in het nieuwe jaar of het experiment er ook echt gaat komen.