Het mediajaaroverzicht in Mediamix op Den Haag FM

Zondag blikt het programma Mediamix in samenwerking met Mediamagazine terug op de mediagebeurtenissen van 2018.

Herman van Beek zal alle belangrijke mediazaken van dit jaar bespreken en daarbij gebruik maken van audiofragmenten. In deze uitzending hoor je de belangrijkste gebeurtenissen op het gebied van radio, televisie en internet van 2018. Zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda en Herman van Beek.