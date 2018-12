Let goed op: Nepfactuur van de gemeente in omloop

Hoe rolstoel toegankelijk is Den Haag?

Hoe rolstoelvriendelijk is Den Haag? Tijd om dat te testen met de Haagse Suna Duman. Zij zit al haar hele leven in een rolstoel en dat is in de binnenstad niet altijd even makkelijk.

Na twee straten inspecteren blijkt al dat er vele verbeterpunten zijn. ‘De stoepen en de drempels van winkels en restaurants zijn te hoog’. Dit belemmerd Suna in het dagelijks leven. ‘Ik moet altijd een restaurant bellen. Altijd plannen of ik ergens naartoe kan. Daardoor ga ik niet zo vaak uiteten’.

De binnenstad toegankelijker maken voor mindervaliden is al lange tijd onderwerp van gesprek in politiek Den Haag. D66 in de gemeenteraad is één van de partijen die pleit voor verbetering want ook zij zien obstakels. Zo pleit D66 voor beter toegankelijke trams, én zorgen ze dat een toegankelijkheidssubsidie beschikbaar komt voor horeca-ondernemers. Daarmee komt er geld vrij voor ondernemers die aanpassingen willen doen in hun zaak.

Wanneer deze plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd is nog onzeker. Maar achter de schermen wordt er hard gewerkt voor een toegankelijker Den haag.