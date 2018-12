Let goed op: Nepfactuur van de gemeente in omloop

De gemeente heeft drie meldingen binnen gekregen van mensen die een zogenaamde spookfactuur hebben ontvangen. Dat is een neppe factuur die claimt van de afdeling Belastingzaken te zijn. De gemeente gaat aangifte doen van oplichting, meldt een woordvoerder. Het is niet bekend of meer mensen zo’n spookfactuur hebben ontvangen.

Volgens de gemeente zit de spookfactuur in een envelop met daarop de tekst: “Let op, post van Belastingzaken”. De woordvoerder beschrijft hoe de nepfactuur te herkennen is. “De envelop lijkt origineel, maar wie goed kijkt kan zien dat deze is gekopieerd. De brief zelf verschilt in veel opzichten van de originele brieven die de gemeente verstuurt.” De brieven zijn gedateerd op 21 en 26 december. De gemeente vermoedt niet via de post bezorgd, maar zelf verspreid. “Inmiddels is duidelijk dat alle drie de melders in een flat wonen en dat in ieder geval in één flat meerdere brieven zijn verspreid.”

De gemeente vraagt daarnaast bewoners die na 21 december post hebben ontvangen van de afdeling Belastingzaken, het rekeningnummer goed te checken. “Het juiste rekeningnummer van Belastingzaken is NL 12 BNGH 02851336 75 ten name van GEM DENHAAG-BELASTINGEN”, aldus de woordvoerder.