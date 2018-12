Het mediajaaroverzicht in Mediamix op Den Haag FM

Ruim 300.000 bezoekers voor het Nationale Theater in 2018

Meer dan 300.000 mensen hebben in 2018 een bezoek gebracht aan het Nationale Theater. Directeur theater Cees Debets spreekt van een recordaantal dat behaald is met de programmering in de eigen theaters (Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Zaal 3), de eigen producties en educatieprojecten.

In totaal zijn de bezoekersaantallen met 13 procent gestegen in vergelijking met 2017. De 10.000 belangstellenden voor de voorstellingen op het rondreizende theaterfestival De Parade en de deelnemers aan educatieprojecten zijn meegerekend. “Wij zijn enorm trots op deze resultaten en zullen die in 2019 verder uitbouwen”, aldus directeur Debets.

In januari 2017 fuseerden Het Nationale Toneel, De Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui tot het Nationale Theater.