Sintvoorieder1 viert volgend jaar 10-jarig bestaan

Stichting Sintvoorieder1 viert in 2019 haar 10-jarige bestaan. De stichting kondigt meerdere festiviteiten aan om haar verjaardag te vieren. “Onder het motto ‘Sint meets Valentijn’ hebben we zaterdag 16 februari een Valentijnsborrel als start van ons jubileumjaar”, zegt het bestuur.

Het team van Sintvoorieder1 zamelt jaarlijks cadeaus in en deelt deze uit aan kinderen die anders niets zouden krijgen op 5 december. Dit jaar waren dat 6.950 cadeaus. In 2009 begon dit idee, toen nog kleinschalig aan de keukentafel van voorzitter Esther Blom. Inmiddels is het met hulp van talloze vrienden en vrijwilligers uitgegroeid tot de stichting die het nu is. Daar wil Sintvoorieder1 in 2019 uitgebreid bij stilstaan. Deze Valentijnsborrel noemt de stichting ‘een eerste feestelijk moment’.

Voordat de feestelijkheden beginnen moet hun loods aan de Pegasusstraat 7 op de Binckhorst eerst nog worden opgeruimd. “Er zijn namelijk zo veel cadeaus ingezameld dat deze nog niet allemaal geïnventariseerd en gesorteerd zijn.”

Actieweek

Den Haag FM heeft van 19 tot en met 23 november een speciale actieweek gehouden om cadeaus in te zamelen voor de stichting. Aan het eind van de vijf marathonuitzendingen van 07.00 uur tot 23.00 uur stond de teller op 14.228 cadeau’s. Dat waren er zo veel dat de stichting een deel bewaart voor tijdens de jubileumeditie in 2019.

Foto: Richard Mulder