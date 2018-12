Wall of Death voor het laatst te zien tijdens Carnivale

Tussen Kerst en oudjaarsdag is het Huijgenspark tijdens Carnivale omgetoverd tot een plek waar circus en kermis samenkomen. Een van de publiekstrekkers, de ‘Wall of Death’, is er voor het laatst te zien. Motorrijder Henny Greven stopt namelijk na 22 jaar.

“Ik merk dat ik fysiek achteruit ga”, zegt de 64-jarige stuntman. “Ik vind het nu een krachtig moment om te stoppen.” Daarom is zondag om 22.30 uur zijn laatste show te zien tijdens Carnivale. “Ik heb besloten om in Den Haag voor de laatste keer mijn kunsten te vertonen omdat het enthousiasme van de mensen hier zo groot is, dat maak je nergens anders mee.”

Carnivale is er nog tot en met zondag 30 december, maar voor toekomstige edities zou de organisatie er graag een oudejaarsfeest aan toevoegen. “Ik denk dat de stad er aan toe is, maar het blijft een lastige puzzel van veiligheid en kosten”, aldus Joris Hentenaar van Carnivale.

Foto’s: Richard Mulder.

