Ex-ADO profvoetballer Michel Adams is vuurwerk koning

Van ADO profvoetballer naar succesvol vuurwerkverkoper. Michel Adam is al 10 jaar lang te vinden op de Maartensdijklaan 425 waar het vuurwerk niet aan te slepen is. En zijn hele familie helpt gezellig mee.

‘Mijn dochter neemt zelfs vrij van haar werk zodat ze erbij kan zijn’, aldus de trotse Michel Adam. Zijn vrouw kocht de vuurwerkwinkel omdat ze het beu was dat haar man bezig was met illegaal vuurwerk. Maar liefst vijf keer werd Michel opgepakt, terwijl zij alleen thuis zat. En dus nam ze het heft in eigen handen en startte een legale vuurwerkwinkel. En daar is Michel nu maar wat blij mee. ‘Ik vind het heel leuk om te doen. Al 10 jaar lang en we hopen het nog 10 jaar te mogen doen’.