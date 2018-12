Pete Philly en Janelle Monae in Jaaroverzicht van De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond een jaaroverzicht met de beste singles (waaronder Pete Philly) en de beste albums (waaronder Janelle Monae, foto) van 2018.

2018 was muzikaal gezien het jaar van de terugkeer van Pete Philly en David Byrne. Janelle Monae maakte misschien wel het beste album van het jaar, of was het toch Wende Snijders? In de pophoek deden Ariana Grande, Christine & The Queens en Anderson Paak het goed en kregen ze gezelschap van nieuwe talenten als King Princess en Jade Bird. In het jaaroverzicht van De Nieuwe Van Nierop hoor je ook hoogtepunten van Noname, Childish Gambino, Florence + The Machine en Courtney Barnett. Tevens aandacht voor de overleden Aretha Franklin en voor de beste Afrikaanse muziek van Seun Kuti en Angelique Kidjo.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).