60-jarige man met handgranaat gearresteerd op Laakkade

De politie heeft zondag op de Laakkade een 60-jarige man aangehouden met een handgranaat en een balletjespistool. Eerder was nog niet bevestigd welke voorwerpen er waren gevonden bij de aanhouding van de man. De politie meldt maandag ook dat de man nog vast zit.

Agenten kregen een melding dat een man in een café op de Van Zeggelenlaan een vuurwapen en een handgranaat toonde nadat hij de kroeg was uitgezet. Door tips van ooggetuigen konden de agenten het huis vinden waar de man naar binnen is gegaan. De agenten trokken hun vuurwapen en konden de man aanhouden. Hij had een handgranaat bij zich.

Vanwege deze vondst werd de omgeving ruim afgezet. Omwonenden kregen het advies om naar de achterzijde van hun woning te gaan. Uiteindelijk bleken er geen explosieve stoffen in de handgranaat te zitten. In de buurt van het café op de Van Zeggelenlaan werd het pistool gevonden.