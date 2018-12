Extra veiligheidsmaatregelen vreugdevuren Duindorp en Scheveningen

Bij de traditionele vreugdevuren op de stranden van Duindorp en Scheveningen worden dit jaar extra veiligheidsmaatregelen getroffen. De maatregelen zijn een besluit van burgemeester Pauline Krikke naar aanleiding van een aantal incidenten.

Een aantal Scheveningse bouwers die in Duindorp wonen zouden zijn bedreigd door buurtgenoten. “Dat zijn waarschijnlijk jonge gasten die wat opgefokt zijn”, zegt Rinus Taal, leider van Duindorp, tegen mediapartner Omroep West. Daarnaast werd de bouw in Duindorp door de gemeente stilgelegd terwijl Scheveningen wel door mocht bouwen. Daarop besloot Duindorp in de nacht van zondag op maandag toch weer te gaan bouwen.

De veiligheidszones zijn door de gemeente daarom uitgebreid. De maatregel houdt onder andere in dat bezoekers op grotere afstand van de vuurstapels moeten staan. De vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp worden om middernacht aangestoken.