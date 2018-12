Laakkade tijdelijk afgezet door Explosieven Opruimingsdienst

Aan de Laakkade hebben de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in de nacht van zondag op maandag onderzoek gedaan naar verdachte voorwerpen. Er is een object gevonden in de bosjes van de straat dat op een vuurwapen lijkt.

Het onderzoek begon nadat zondagavond een man werd opgepakt vanwege bedreiging. Verdere toelichting kon een woordvoerder van de politie niet geven. Na het oppakken de man doet de politie onderzoek in en rond de woning van de man. Bij dat onderzoek is het voorwerp ontdekt.

Het is niet bekend of het object iets anders dan een mogelijk vuurwapen is. Nieuwssite Regio15 meldt dat er ook een handgranaat is gevonden. Ook dit kon de politie nog niet bevestigen. De omgeving van de woning werd afgezet, maar is rond 1.00 uur weer vrijgegeven.